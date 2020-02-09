Контроль над ввезенням товарів без мита: ДМС домовляється з Польщею

Україна домовляється з Польщею про взаємний контроль над ввезенням товарів без мита, розповів голова ДМС Максим Нефьодов.

За його словами, йдеться про систему tax free – це повернення ПДВ на покупки, зроблені іноземними громадянами під час виїзду з країни, в якій вони були придбані.

– Хочу сам злітати до Варшави та порушити це питання. Кожна людина, яка перетинає кордон з Польщею, бачить черги з бусиків. Наш аргумент такий: коли ці люди підбивають tax free в Польщі й потім заїжджають до нас, то інформація про tax free дозволила б нам чітко знати, товарів на яку суму везе конкретна машина. І тоді не треба розповідати, що везеться в межах дозволеної суми, – пояснив головний митник України.

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За його словами, наразі механізм обміну інформацією між митницями різних держав – велика проблема.

Водночас Україна вже обмінюється такими даними з Угорщиною, Молдовою та Білоруссю, хоча через велику кількість технічних проблем якість такої інформації низька.

Нефьодов розповів також, що Україна має намір приєднатися до платформи ЄС для обміну митними даними в єдиному стандарті Seed+.

Нагадаємо, з 8 грудня в Україні запрацювала Нова митниця. Все, що потрібно про неї знати, читайте в нашому матеріалі.

Джерело: DT.UA