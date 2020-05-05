Цены на продукты остановили рост, дефицита нет – Петрашко

В Украине нет дефицита продуктов питания, а рост цен не наблюдается с апреля, заявил на брифинге министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

– У нас продуктового дефицита нет, относительно цен – были колебания в конце марта, но, когда мы начали мониторинг с 1 апреля, рост цен по большинству товарных групп не происходит, наоборот, идет снижение, – отметил он.

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Ранее Кабмин установил декларирование цен на 10 продуктовых товаров и 20 средств индивидуальной защиты, а также на семь лекарств и 11 видов антисептиков.

В НБУ в апреле констатировали, что цены на продукты питания снижались под влиянием спада ажиотажа, адаптации к новым условиям и сбалансированной ситуацией на валютном рынке.

Фото: elevatorist.com