Ціни на продукти зупинили зростання, дефіциту немає – Петрашко

В Україні немає дефіциту продуктів харчування, а зростання цін не спостерігається з квітня, заявив на брифінгу міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

– У нас продуктового дефіциту немає, щодо цін – були коливання наприкінці березня, але, коли ми почали моніторинг з 1 квітня, зростання цін з більшості товарних груп не відбувається, навпаки, йде зниження, – зазначив він.

Дивіться: Поганий врожай і підвищення цін – аграрії дали прогноз на 2020 рік

Раніше Кабмін встановив декларування цін на 10 продуктових товарів і 20 засобів індивідуального захисту, а також на сім ліків і 11 видів антисептиків.

У НБУ в квітні констатували, що ціни на продукти харчування знижувалися під впливом спаду ажіотажу, адаптації до нових умов та збалансованої ситуації на валютному ринку.

Фото: elevatorist.com