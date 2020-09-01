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Факты / Украина / Бизнес и финансы

5 тыс. грн с 1 сентября: в Украине выросла минимальная зарплата

Согласно изменениям, внесенным парламентом в госбюджет 2020, минимальная зарплата в стране с 1 сентября увеличивается на 5,9% (на 277 грн) – до 5 тыс. грн.

Это означает, что вырастут оклады работников бюджетной сферы: учителей, воспитателей, соцработников, а также медиков.

Повышение минималки в сентябре – только первый этап, второй ожидается с 1 января 2021 года, когда зарплату планируют поднять до 6 тыс. грн, а третий – с 1 июля (6,5 тыс. грн).

В Нацбанке заверяют, что повышение минимальной заработной платы не скажется на уровне инфляции в Украине.

ЧитайтеЭто только первый этап — Зеленский о повышении минимальной зарплаты

Законопроект №3963 об изменениях в бюджет Украины 2020 года Верховная Рада приняла на заседании 25 августа.

Последнее повышение минимальной зарплаты произошло в январе 2020 года. Тогда зарплату подняли на 13%, или 550 грн.

Фото: НБУ

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