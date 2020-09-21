Верховній Раді пропонують внести зміни до Податкового кодексу, знизивши ставку податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з нинішніх 18% до 17% з 1 січня 2022 року.

Відповідний законопроект №4102 щодо впровадження механізмів виведення найманої праці з тіньової ніші зареєстрований в парламенті 16 вересня.

Автори законодавчої ініціативи також пропонують механізм збільшення максимального річного обсягу для платників єдиної системи оподаткування другої і третьої групи за рахунок доходів оформлених співробітників, що створить передумови для їх легального працевлаштування.

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ПДФО

У серпні президент Володимир Зеленський підписав закон, ухвалений Верховною Радою 14 липня, що спрощує ведення обліку для фізичних осіб – підприємців (ФОП), а також доступ до електронного кабінету платника податків.

Зокрема, документ передбачає скасування обов’язкової книги обліку доходів для ФОП.