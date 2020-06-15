Приват24 для бизнеса — первое и единственное мобильное приложение в Украине для физических лиц и предпринимателей, которое запустил Приватбанк для Android и iOs.

Сейчас более 700 тыс. предпринимателей смогут пользоваться Приват24 для бизнеса для управления своими счетами.

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Чтобы начать использование, нужно обновить мобильное приложение до последней версии.

— Традиционно банки для обслуживания физических лиц и бизнеса используют различные сервисы — так делали раньше и мы, но в прошлом году мы поставили цель создать новый максимально простой сервис для предпринимателей в работе в Приват24 для бизнеса, — рассказал руководитель направления малого и среднего бизнеса Приватбанка Сергей Клюев.

Также он отметил, что планируется упрощение мобильного функционала Приват24 для бизнеса, а именно сделать более удобными платежи, операции с кредитами и депозитами, валютой, сдачей отчетов, которые сейчас доступны в отдельной системе Приват24 бизнес.

Кроме того, хотят разработать порядок дистанционного взаимодействия предпринимателей со своими наемными бухгалтерами внутри мобильного банка.

По исследованиям компании GfK, более 65% предпринимателей считают Приватбанк основным банком для своего бизнеса. С начала 2017 года клиентская база увеличилась на 200 тыс. предпринимателей.

Нововведения в Приватбанке

На прошлой неделе Приватбанк запустил новый сервис в Украине, который позволяет получить наличные с банковской карты на кассах супермаркетов и ТЦ.

Услуга называется Наличные на кассе. Воспользоваться ею могут все клиенты банка. Для этого нужно осуществить уплату покупки картой и сообщить кассиру, что вы хотите снять наличные, а затем подтвердить операцию вводом PIN-кода банковской карты пользователя.

Максимальная сумма — 500 грн за одну транзакцию, независимо от стоимости покупки.

Источник: Приватбанк