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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро подорожали: курс валют на 15 октября

Национальный банк Украины установил на 15 октября курс американского доллара к украинской гривне на уровне 28,31 грн/$.

Это значит, что национальная валюта потеряла 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Европейская валюта тоже подорожала – примерно на 6 копеек. Курс евро на сегодня составляет 33,39 грн/€.

Читайте: Доллар вверх, гривна – вниз: что будет с ценами на продукты и топливо

Курс валют на 15 октября 2020:

  • $1 – 28,31 грн;
  • €1 – 33,39 грн;
  • 1 польский злотый – 7,44 грн;
  • 10 российских рублей – 3,67 грн.

Курс валют на 15 жовтня

Прогноз курса доллара до конца 2020

В правительстве прогнозируют колебания курса доллара до конца 2020 года в рамках 27-28 грн, но не выше 29 грн.

Кроме того, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко считает, что примерно таким будет курс и в начале 2021.

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