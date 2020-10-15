Национальный банк Украины установил на 15 октября курс американского доллара к украинской гривне на уровне 28,31 грн/$.
Это значит, что национальная валюта потеряла 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Европейская валюта тоже подорожала – примерно на 6 копеек. Курс евро на сегодня составляет 33,39 грн/€.
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Курс валют на 15 октября 2020:
- $1 – 28,31 грн;
- €1 – 33,39 грн;
- 1 польский злотый – 7,44 грн;
- 10 российских рублей – 3,67 грн.
Прогноз курса доллара до конца 2020
В правительстве прогнозируют колебания курса доллара до конца 2020 года в рамках 27-28 грн, но не выше 29 грн.
Кроме того, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко считает, что примерно таким будет курс и в начале 2021.