Національний банк України встановив на 15 жовтня курс американського долара до української гривні на рівні 28,31 грн/$.

Це означає, що національна валюта втратила 7 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем.

Європейська валюта теж здорожчала – приблизно на 6 копійок. Курс євро на сьогодні становить 33,39 грн/€.

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Курс валют на 15 жовтня 2020:

$1 – 28,31 грн;

€1 – 33,39 грн;

1 польський злотий – 7,44 грн;

10 російських рублів – 3,67 грн.

Прогноз курсу долара до кінця 2020

В уряді прогнозують коливання курсу долара до кінця 2020 року у межах 27-28 грн, але не вище 29 грн.

Окрім того, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко вважає, що приблизно таким буде курс і на початку 2021.