Національний банк України встановив на 15 жовтня курс американського долара до української гривні на рівні 28,31 грн/$.
Це означає, що національна валюта втратила 7 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем.
Європейська валюта теж здорожчала – приблизно на 6 копійок. Курс євро на сьогодні становить 33,39 грн/€.
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Курс валют на 15 жовтня 2020:
- $1 – 28,31 грн;
- €1 – 33,39 грн;
- 1 польський злотий – 7,44 грн;
- 10 російських рублів – 3,67 грн.
Прогноз курсу долара до кінця 2020
В уряді прогнозують коливання курсу долара до кінця 2020 року у межах 27-28 грн, але не вище 29 грн.
Окрім того, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко вважає, що приблизно таким буде курс і на початку 2021.