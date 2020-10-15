PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар і євро здорожчали: курс валют на 15 жовтня

Національний банк України встановив на 15 жовтня курс американського долара до української гривні на рівні 28,31 грн/$.

Це означає, що національна валюта втратила 7 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем.

Європейська валюта теж здорожчала – приблизно на 6 копійок. Курс євро на сьогодні становить 33,39 грн/€.

Читайте: Осінь на карантині: що буде з тарифами, курсом гривні та цінами

Курс валют на 15 жовтня 2020:

  • $1 – 28,31 грн;
  • €1 – 33,39 грн;
  • 1 польський злотий – 7,44 грн;
  • 10 російських рублів – 3,67 грн.

Курс валют на 15 жовтня

Прогноз курсу долара до кінця 2020

В уряді прогнозують коливання курсу долара до кінця 2020 року у межах 27-28 грн, але не вище 29 грн.

Окрім того, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко вважає, що приблизно таким буде курс і на початку 2021.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка