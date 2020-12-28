Волонтерство как стиль жизни – спикеры STEM is FEM рассказали, с чего начать и как не выгореть

Стать волонтером и помогать обществу – доброе дело, которое уважают во всем мире. Однако у большинства людей не хватает мотивации и сил даже для того, чтобы начать. Как сделать первый шаг, выбрать направление, не выгореть в процессе?

На все эти вопросы ответили опытные волонтеры во время бесплатного вебинара, который организовал благотворительный образовательный проект STEM is FEM.

Соучредитель и активистка гуманистического движения за права животных UAnimals Ольга Чевганюк отметила, что чаще всего призвание само находит человека, однако иногда приходится самому искать сферу, которая больше всего будет соответствовать вашим увлечениям и способностям.

— С детства я не знала, кем хочу быть. Я искала и постепенно пришла к тому, чем хочу заниматься, а именно – помогать животным. Я осознала, что часто насилие над людьми начинается именно с насилия над животными. Главная работа UAnimals – информационная. Мы доносим до людей важность этих проблем посредством акций, маршей и через лидеров мнений. Кроме информирования мы ходим на суды по делам живодеров чтобы привлечь к ним внимание и стараемся изменить украинское законодательство, чтобы оно лучше защищало права животных, – рассказала Ольга Чевганюк.

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О том, как быть максимально эффективным в своей волонтерской деятельности, рассказала руководительница Всеукраинской молодежной общественной организации Ассоциация молодых доноров Украины, основатель ДонорUA Ирина Славинская. Она прошла тяжелый путь – от почти одинокой борьбы к спасению более 20 тыс. человек ежегодно.

— У меня был порыв души. После университета я работала предпринимателем пять лет. И я почувствовала, что это очень странно – только зарабатывать. Поэтому я выбрала для себя волонтерство. В то время в моей жизни появилась Ассоциация доноров Украины. Я стала третьим человеком в этой организации. Наша работа долгое время не меняла положение дел. Это нас очень разочаровывало и вгоняло в депрессию. Несмотря на нашу бурную деятельность нам было непонятно: чем больше акций для доноров мы делали, тем большему количеству людей требовалась кровь.

Тогда Ирина решила реформировать сферу донорства и пошла в государственный сектор. Сейчас благодаря донорам за год удается спасти более 20 тыс человек. Стоит делать дела, которые близки по душе, развивают нас и нашу страну. Волонтерить же ради волонтерства – не надо. У всего должна быть цель, отметила Ирина Славинская.

Член благотворительного комитета IWCK Крисна Гриневальд участвовала в создании общественной организации Lesedi la Batho, которая помогает безработным женщинам в Южной Африке стать финансово независимыми. Волонтер сфокусировалась на психологическом аспекте помощи другим людям.

— Большинство людей рождается с потребностью заботиться о других и эту потребность необходимо реализовывать. Одержимость только собой не позволяет развиваться полноценно. Помогая бедным, вы получите настоящих друзей. Поверхностные отношения, которые сейчас существуют в соцсетях – это сублимация. Волонтерство рождает настоящую дружбу. Однако реальность может и разочаровать, а тяжесть может сломать. Будьте готовы к худшему, будьте солдатами. Вас ждет разочарование и выгорание, однако не сдавайтесь. Дайте себе время и ваши силы восстановятся, или найдите другую сферу. Возможностей очень много, – отметила Крисна Гриневальд.

Организатор вебинара, благотворительная образовательная инициатива STEM is FEM, поставила перед собой цель преодолеть гендерное неравенство в технической сфере в Украине.

— Мы пытаемся обратить внимание девушек на технологические специальности. Продемонстрировать, что в этих направлениях их ожидает много перспектив, и что не надо обращать внимание на устаревшие стереотипы о якобы не женских профессиях.

Другая часть нашей деятельности – помочь участницам поверить в себя и найти дело, которое им действительно по душе и которое поможет им раскрыть свои таланты, — рассказывает инициатор проекта, инвестор и IT-бизнесмен Сергей Токарев.

С этой целью кураторы проекта организуют ряд бесплатных мероприятий для украинских школьниц, среди которых мастер-классы, встречи с научными работницами, мотивационные лекции, учебные модули по техническим специальностям и многочисленные вебинары, к которым приглашаются и другие категории слушателей.