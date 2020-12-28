Волонтерство як стиль життя – спікерки STEM is FEM розповіли, з чого почати та як не вигоріти

Стати волонтером та допомагати суспільству – добра справа, яку поважають у всьому світі. Проте у більшості не вистачає мотивації та сил навіть для того, аби почати. З чого зробити перший крок? Як обрати напрям? Як не вигоріти у процесі?

На усі ці запитання відповіли досвідчені волонтери під час безкоштовного вебінару, що організував благодійний освітній проект STEM is FEM.

Співзасновниця та активістка гуманістичного руху за права тварин UAnimals Ольга Чевганюк зазначила, що найчастіше поклик сам знаходить людину, проте подекуди доводиться самому шукати царину, яка найбільше відповідатиме вашим захопленням та здібностям.

– З дитинства я не знала, ким хочу бути. Я шукала та поступово прийшла до того, чим хочу займатися, а саме – допомагати тваринам. Я усвідомила, що часто насилля над людьми починається саме із насильства над тваринами. Головна робота UAnimals – інформаційна. Ми доносимо до людей важливість цих проблем через акції, марші та через лідерів думок. Окрім інформування ми ходимо на суди щодо справ шкуродерів, щоб привернути до них увагу. Також ми намагаємося змінити українське законодавство, щою воно краще захищало права тварин, – розповіла Ольга Чевганюк.

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Про те, як бути максимально ефективним у своїй волонтерській діяльності, розповіла керівник Всеукраїнської молодіжної громадської організації Асоціація молодих донорів України, засновниця ДонорUA Ірина Славінська. Вона пройшла складний шлях – від майже самотньої боротьби та відчаю до порятунку понад 20 тис. людей щороку.

– У мене був порив душі. Після університету я працювала підприємцем п’ять років. Я відчула, що це дуже дивно – лише заробляти. Тому я обрала для себе волонтерство. Тоді у моєму житті з’явилася Асоціація донорів України. Я стала третьою людиною в цій організації. Наша робота довгий час не змінювала становище. Це нас дуже розчаровувало і вганяло в депресію. Попри нашу бурхливу діяльність нам було не зрозуміло: що більше заохочувальних акцій для донорів ми робили, то більше людей потребували крові.

Тоді Ірина вирішила реформувати сферу донорства та пішла у державний сектор. Наразі завдяки донорам за рік рятується понад 20 тис. людей. Варто робити справи, які близькі до душі, розвивають нас і нашу країну. Волонтерити ж заради волонтерства – не треба. У всього має бути мета, зауважила пані Славінська.

Член благодійного комітету IWCK Крісна Гріневальд брала участь у створенні громадської організації Lesedi la Batho, що допомагає безробітним жінкам у Південній Африці стати фінансово незалежними. Волонтерка сфокусувалася на психологічному аспекті допомоги іншим.

– Більшість людей народжується з потребою турбуватися про інших і цю потребу необхідно реалізовувати. Одержимість лише собою не дозволяє розвиватися повноцінно. Допомагаючи бідним, ви отримаєте справжніх друзів. Поверхневі відносини, які зараз існують у соцмережах – це сублімація. Волонтерство народжує справжню дружбу, проте реальність може й розчарувати. Важкість може зламати. Будьте готові до найгіршого, будьте солдатами. На вас чекає розчарування та вигорання, проте не здавайтеся. Дайте собі час і ваші сили відновляться, або знайдіть іншу сферу. Можливостей дуже багато, – наголосила пані Гріневальд.

Організатор вебінару, благодійна освітня ініціатива STEM is FEM, покликана подолати ґендерну нерівність у технічній сфері в Україні.

– Ми намагаємося звернути увагу дівчат на технологічні спеціальності. Продемонструвати, що в цих напрямах їх очікує багато перспектив, і що не треба звертати увагу на застарілі стереотипи, нібито якісь професії не жіночі.

Інша частина нашої діяльності – допомогти учасницям повірити у себе та знайти справу, що буде їм дійсно до душі та допоможе їм розкрити таланти, – розповідає ініціатор проекту, інвестор та IT-бізнесмен Сергій Токарєв.

З цією метою куратори проекту організовують низку безкоштовних заходів для українських школярок, серед яких майстер-класи, зустрічі із науковцями, мотиваційні лекції, навчальні модулі із технічних спеціальностей та численні вебінари, до яких запрошуються також й інші категорії слухачів.