25 мая 2021 года Нацбанк установил официальный курс доллара в Украине на уровне 27,4281 грн/1$. По сравнению с 24 числом американская валюта немного потеряла свои позиции, днем ранее курс был 27,4572 грн/1$.
Евро вырос в цене, курс во вторник — 33,4911 грн/1€, в понедельник — 33,4799 грн/1€.
Польский злотый немного подорожал.
А вот российский рубль по сравнению с украинской гривной подешевел.
Курс валют в Украине от НБУ на 25.05:
- $1 — 27,4281 грн;
- €1 — 33,4911 грн;
- 1 польский злотый — 7,4707 грн;
- 10 российских рублей — 3,717 грн.
Курс доллара в Украине
Каждый день Национальный банк устанавливает новый курс доллара в Украине.
По прогнозам экспертов, в ближайшее время не стоит ждать резких скачков стоимости американской валюты.
Подробнее о курсе валют в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.