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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубник |

Доллар снова подешевел: курс валют в Украине 25 мая

Доллар снова подешевел: курс валют в Украине 25 мая

25 мая 2021 года Нацбанк установил официальный курс доллара в Украине на уровне 27,4281 грн/1$. По сравнению с 24 числом американская валюта немного потеряла свои позиции, днем ранее курс был 27,4572 грн/1$.

Евро вырос в цене, курс во вторник — 33,4911 грн/1€, в понедельник — 33,4799 грн/1€.

Польский злотый немного подорожал.

А вот российский рубль по сравнению с украинской гривной подешевел.

Курс валют в Украине от НБУ на 25.05:

  • $1 — 27,4281 грн;
  • €1 — 33,4911 грн;
  • 1 польский злотый — 7,4707 грн;
  • 10 российских рублей — 3,717 грн.

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Каждый день Национальный банк устанавливает новый курс доллара в Украине.

По прогнозам экспертов, в ближайшее время не стоит ждать резких скачков стоимости американской валюты.

Подробнее о курсе валют в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

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