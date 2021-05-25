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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубник |

Долар знову здешевшав: курс валют в Украні 25 травня

Долар знову здешевшав: курс валют в Украні 25 травня

25 травня 2021 року Нацбанк встановив офіційний курс долара в Україні на рівні 27,4281 грн/1$. Порівняно з 24 числом американська валюта трішки втратила свої позиції, днем ​​раніше курс був 27,4572 грн/1$.

Євро зріс у ціні, курс у вівторок – 33,4911 грн/1€, у понеділок – 33,4799 грн/1€.

Польський злотий трішки здорожчав.

А ось російський рубль порівняно з українською гривнею здешевшав.

Курс валют в Україні від НБУ на 25.05:

  • $1 – 27,4281 грн;
  • €1 – 33,4911 грн;
  • 1 польський злотий – 7,4707 грн;
  • 10 російських рублів – 3,717 грн.

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Щодня Національний банк встановлює новий курс долара в Україні.

За прогнозами експертів, найближчим часом не варто очікувати різких стрибків вартості американської валюти.

Детальніше про курс валют в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

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