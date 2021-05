Популярні криптовалюти обвалилися на десятки відсотків – у чому причина

За останній час ринок криптовалют значно обвалився – ціна популярних монет знизилася на 20-30%. На біржах спостерігаються ледь не найнижчі показники за багато місяців.

Зокрема, біткоїн наразі коштує майже $38 тис., тоді як ще у квітні він бив рекорди, перевищуючи позначку $60 тис. Факти ICTV розібралися, що відбувається з криптовалютами та які фактори впливають на їхні ціни.

Найбільше на коливання цін криптовалют вплинуло інформаційне поле. Головним ударом стала заява Ілона Маска про те, що електромобілі Tesla більше не будуть продаватися за біткоїни через значний вплив майнінгу на екологію.

Крім того, Великий також заявляє, що така ситуація є дуже характерною для будь-яких ринків. Після зростання завжди відбувається корекція.

Фінансовий експерт Олексій Кущ підкреслює, що ринок криптовалют ще не виробив імунітет до заяв стейкхолдерів.

Ще одною причиною втрати позицій низки криптовалют стали погані новини з Китаю. Влада країни заявила про посилення заходів щодо майнінгу. У зв’язку з цим одна з найбільших криптовалютних бірж Huobi обмежила низку послуг у деяких країнах і зупинила послуги хостингу для майнерів у Китаї.

На думку Олексія Куща, криптовалюта не може виконувати всіх функцій валюти нарівні з іншими. Єдина функція, яка тримала криптовалюту на плаву – це засіб платежу, але вона зазнала серйозної атаки після заяви Китаю.

Як підкреслює експерт, ринок криптовалют зіткнувся з технічними обмеженнями, зокрема собівартістю майнінгу та високою енергоємністю цієї процедури.

Андрій Великий також вважає, що ситуація найближчим часом сильно не покращиться, адже влітку ринки показують не найкращу активність.

– Скоро літо і у трейдерів є така відома приказка “sell in may and go away”, що означає – продавай у травні та відходь. На жаль, це властиво також і для фондового ринку, що влітку ми бачимо не найкращу активність.