Популярні криптовалюти обвалилися на десятки відсотків – у чому причина

За останній час ринок криптовалют значно обвалився – ціна популярних монет знизилася на 20-30%. На біржах спостерігаються ледь не найнижчі показники за багато місяців.

Зокрема, біткоїн наразі коштує майже $38 тис., тоді як ще у квітні він бив рекорди, перевищуючи позначку $60 тис. Факти ICTV розібралися, що відбувається з криптовалютами та які фактори впливають на їхні ціни.

Найбільше на коливання цін криптовалют вплинуло інформаційне поле. Головним ударом стала заява Ілона Маска про те, що електромобілі Tesla більше не будуть продаватися за біткоїни через значний вплив майнінгу на екологію.

– Ілон, на жаль, має дуже великий вплив на аудиторію. Коли він каже щось купувати чи продавати, це помітно впливає на ринок, – пояснює експерт з криптовалют Андрій Великий.

Крім того, Великий також заявляє, що така ситуація є дуже характерною для будь-яких ринків. Після зростання завжди відбувається корекція.

Фінансовий експерт Олексій Кущ підкреслює, що ринок криптовалют ще не виробив імунітет до заяв стейкхолдерів.

– По перше, ринок криптовалют був суттєво перегрітим через спекулятивні операції. Зокрема, ціноутворення на цьому ринку дуже нестійке порівняно з іншими фінансовими активами. Ринок ще досі не виробив імунітет до заяв основних стейкхолдерів. До прикладу, якщо ми візьмемо заяви Ілони Маска, які обвалювали криптовалюти, або навпаки – просували їх на пік популярності.

Ще одною причиною втрати позицій низки криптовалют стали погані новини з Китаю. Влада країни заявила про посилення заходів щодо майнінгу. У зв’язку з цим одна з найбільших криптовалютних бірж Huobi обмежила низку послуг у деяких країнах і зупинила послуги хостингу для майнерів у Китаї.

– За той час, що я пов’язаний з цією індустрією, погані новини з Китаю я бачу вже кілька разів і вони завжди дуже сильно впливають, – коментує експерт Андрій Великий.

На думку Олексія Куща, криптовалюта не може виконувати всіх функцій валюти нарівні з іншими. Єдина функція, яка тримала криптовалюту на плаву – це засіб платежу, але вона зазнала серйозної атаки після заяви Китаю.

– Ця функція криптовалют зазнала серйозної атаки після того, як Китай заявив, що буде відмовлятися від проведення платежів з використанням криптовалют. Зокрема, одна з найбільших китайських криптобірж повідомила про обмеження операцій. Вихід Китаю з цих транзакцій виявився найбільш відчутним ударом.

Як підкреслює експерт, ринок криптовалют зіткнувся з технічними обмеженнями, зокрема собівартістю майнінгу та високою енергоємністю цієї процедури.

– Поки технологічні обмеження не будуть усунені, ситуація на ринку суттєво не зміниться, – каже Кущ.

Андрій Великий також вважає, що ситуація найближчим часом сильно не покращиться, адже влітку ринки показують не найкращу активність.

– Скоро літо і у трейдерів є така відома приказка “sell in may and go away”, що означає – продавай у травні та відходь. На жаль, це властиво також і для фондового ринку, що влітку ми бачимо не найкращу активність.

Легалізація криптовалюти в Україні

До кінця року в Україні можуть легалізувати криптовалюту. Відповідний законопроект ухвалила Верховна Рада України у першому читані.

Зокрема документ вводить податки для компаній, які надають послуги у цій сфері, а також встановлює регуляторів. Більше про закон щодо легалізації криптовалюти читайте на Фактах ICTV.