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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубник |

Они планировали убытки: Зеленский объяснил смену руководства Нафтогаза

Они планировали убытки: Зеленский объяснил смену руководства Нафтогаза

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил ситуацию, которая произошла с НАК Нафтогаз Украины, а именно с внезапной сменой руководства предприятия.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции по случаю своего двухлетнего пребывания на посту главы государства 20 мая 2021 года.

— Нафтогаз должен наполнять бюджет согласно обещаниям и планам. Минус 11 млрд грн в этом году они нам планировали. Правительство, как главный акционер Нафтогаза, приняло решение сменить руководство. И сегодня поставлен ряд задач. И я уверен, что убытков в 11 млрд не будет, — уточнил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский раскритиковал экс-руководство компании за нецелевое использование средств на лоббистские офисы, финансирование СМИ и отдельных журналистов.

 — Там большие деньги, и их платите не вы, не я, а все граждане Украины. Это серьезная проблема, — сказал он.

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Ситуация с Нафтогазом

28 апреля 2021 года Кабмин провел заседание общего собрания акционеров НАК Нафтогаз Украины и признал деятельность компании в течение прошлого года неудовлетворительной.

Из-за этого был уволен глава правления Андрей Коболев. Члены Наблюдательного совета заявили о добровольной отставке.

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