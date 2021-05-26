Кадрові зміни у Нафтогазі: кого призначили та хто залишив компанію

У керівництві НАК Нафтогаз України відбулися кадрові зміни. Мирона Василика та Романа Супруна призначили радниками очільника. Водночас Альона Осмоловська, Олена Зеркаль та Вадим Гламаздін полишили компанію.

Мирон Василик займатиметься питаннями розширення співпраці Нафтогазу з міжнародними організаціями.

Роман Супрун виконуватиме обов’язки керівника у напрямку взаємодії з парламентом, органами державної влади та іншими зацікавленими сторонами.

– Очікується, що командна взаємодія Василика, Супруна та інших відповідальних співробітників групи Нафтогаз дозволить забезпечити ефективну протидію реалізації проекту Північний потік-2, щодо якої з березня поточного року інтенсивність опору відчутно зменшилася, – пише прес-служба компанії.

Водночас Альона Осмоловська, Олена Зеркаль та Вадим Гламаздін завершили свою роботу у компанії.

Зміна керівництва Нафтогазу

28 квітня 2021 року Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів Нафтогазу та визнав діяльність компанії протягом 2020 року незадовільною.

Через це звільнили очільника правління Андрія Коболєва. Члени Наглядової ради заявили про добровільну відставку.

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