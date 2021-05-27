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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

Доллар и евро дорожают второй день подряд: курс валют в Украине 27 мая

гроші

Курс валют в Украине обновился — стоимость доллара и евро несколько возросла. По состоянию на четверг, 27 мая, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 27,56 грн за единицу. В предыдущий банковский день американская валюта стоила на 9 копеек меньше.

Курс евро в Украине сейчас составляет 33,67 грн — это на 1 копейку больше по сравнению с предыдущим днем.

Стоимость российского рубля осталась неизменной. Только польский злотый подешевел на 2 коп.

Курс валют в Украине от НБУ на 27.05

  • $1 — 27,56 грн;
  • €1 — 33,67 грн;
  • 1 польский злотый — 7,49 грн;
  • 10 российских рублей — 3,74 грн.

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Легализация криптовалюты в Украине

До конца года в Украине могут легализовать цифровые деньги — криптовалюты. Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада Украины в первом чтении.

Документ будет устанавливать налоги для компаний, поставляющих услуги в этой сфере, а также определять регуляторов. Подробнее, что предусматривает закон о легализации криптовалюты, читайте на Фактах ICTV.

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