Курс валют в Украине обновился — стоимость доллара и евро несколько возросла. По состоянию на четверг, 27 мая, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 27,56 грн за единицу. В предыдущий банковский день американская валюта стоила на 9 копеек меньше.
Курс евро в Украине сейчас составляет 33,67 грн — это на 1 копейку больше по сравнению с предыдущим днем.
Стоимость российского рубля осталась неизменной. Только польский злотый подешевел на 2 коп.
Курс валют в Украине от НБУ на 27.05
- $1 — 27,56 грн;
- €1 — 33,67 грн;
- 1 польский злотый — 7,49 грн;
- 10 российских рублей — 3,74 грн.
Легализация криптовалюты в Украине
До конца года в Украине могут легализовать цифровые деньги — криптовалюты. Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада Украины в первом чтении.
Документ будет устанавливать налоги для компаний, поставляющих услуги в этой сфере, а также определять регуляторов. Подробнее, что предусматривает закон о легализации криптовалюты, читайте на Фактах ICTV.