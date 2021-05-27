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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

Долар і євро дорожчають другий день поспіль: курс валют в Україні 27 травня

гроші

Курс валют в Україні оновився – вартість долара та євро дещо зросла. Станом на четвер, 27 травня, Національний банк України встановив курс долара на рівні 27,56 грн за одиницю. У попередній банківський день американська валюта коштувала на 9 копійок менше.

Курс євро в Україні наразі становить 33,67 грн – це на 1 копійку більше порівняно з попереднім днем.

Вартість російського рубля залишилася незмінною. Лише польський злотий здешевшав на 2 коп.

Курс валют в Україні від НБУ на 27.05

  • $1 – 27,56 грн;
  • €1 – 33,67 грн;
  • 1 польський злотий – 7,49 грн;
  • 10 російських рублів – 3,74 грн.

курс валют НБУ 27 травня

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Легалізація криптовалюти в Україні

До кінця року в Україні можуть легалізувати цифрові гроші – криптовалюти. Відповідний законопроект ухвалила Верховна Рада України у першому читанні.

Документ встановлюватиме податки для компаній, що постачають послуги у цій сфері, а також визначатиме регуляторів. Детальніше про закон щодо легалізації криптовалюти читайте на Фактах ICTV.

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