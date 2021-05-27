FAVBET и BANDA разрушают стереотипы о ставках на спорт в новых роликах

В FAVBET презентовали новый видеоролик, созданный креативным агентством Banda и продакшн студией shelter.film. Впервые в истории украинского беттинга в роликах не призывают зрителя делать ставки, а говорят с ним об эмоциях от игры.

Эталоном коммуникации для креативщиков послужили британские букмекерские компании, которые работают с потребителем максимально интеллигентно. Режиссёром работы выступил Марек Партис (Чехия).

FAVBET планирует отличаться от конкурентов интеллигентной рекламной кампанией Будь всередині гри, задача которой изменить отношение потребителей к беттингу (ставкам на спорт) и прививать хороший вкус с помощью креативов.

— Мы не кричим, не завлекаем заманчивыми лозунгами, не обещаем легких побед, быстрых результатов. Мы, скорее, продолжаем говорить об эмоциях, раскрываем внутреннюю суть ставки, что позволяет окунуться в мир игры и получить максимум вовлечения, интереса и приятного времяпрепровождения, — комментирует Борис Цомая, креативный директор FAVBET.

Head of brand FAVBET, Алексей Малышко соглашается с коллегой. По его словам, они хотят отстраниться от всей категории, не кричать на человека, не обещать выигрыши и не заманивать громкими именами.

— В центре ролика не спортсмены, а обычные люди, их эмоции и матчи, которые не забываются, — говорит Алексей Малышко.

Полную версию ролика можно будет посмотреть в Facebook и YouTube.

Креативщики создали универсальный инсайт — эмоциональное погружение в игру с каждой ставкой. Поэтому реклама будет транслироваться и на других ключевых для FAVBET рынках: Хорватии, Румынии и Беларуси.

Так же, по примеру ведущих британских букмекеров, в компании активно развивают благотворительный проект FAVBET Foundation. Об этом говорится в материале отраслевого издания MMR.

Favbet представил ребрендинг, разработанный Banda

Компания Favbet решила изменить отношение общества к индустрии азартных игр (гэмблингу), переживающей в Украине системные изменения, связанные с легализацией игорного бизнеса.

К работе привлекли креативное агентство Banda, совместная работа продолжалась полгода. Креативные команды презентовали новое позиционирование Favbet, в основе которого европейский подход — отношение к игре, как к развлечению, а не способу заработка.