FAVBET і BANDA руйнують стереотипи про ставки на спорт у нових роликах

У FAVBET презентували новий відеоролик, створений креативним агентством Banda та продакшн студією shelter.film. Уперше в історії українського бетингу в роликах не закликають глядача робити ставки, а говорять із ним про емоції від гри.

Еталоном комунікації для креативників стали британські букмекерські компанії, що працюють зі споживачем максимально інтелігентно. За режисерську роботу відповідальний Марек Партіс (Чехія).

FAVBET планує відрізнятися від конкурентів інтелігентною рекламною кампанією Будь всередині гри, завдання якої змінити ставлення споживачів до бетингу (ставок на спорт) і прищеплювати хороший смак за допомогою креативів.

– Ми не кричимо, не заманюємо привабливими гаслами, не обіцяємо легких перемог та швидких результатів. Ми, радше, продовжуємо говорити про емоції, розкриваємо внутрішню суть ставки, яка дає змогу зануритися у світ гри та отримати максимум залучення, інтересу та приємного проведення часу, – коментує Борис Цомая, креативний директор FAVBET.

Head of brand FAVBET, Олексій Малишко погоджується з колегою. За його словами, вони хочуть відсторонитися від усієї категорії, не кричати на людину, не обіцяти виграші й не заманювати гучними іменами.

– У центрі ролика не спортсмени, а звичайні люди та їхні емоції, матчі, що не забуваються, – каже Олексій Малишко.

Повну версію ролика можна буде побачити у Facebook і YouTube.

Креативники створили універсальний інсайт – емоційне занурення в гру з кожною ставкою. Тому рекламу транслюватимуть на інших ключових для FAVBET ринках: Хорватії, Румунії та Білорусі.

Так само за прикладом провідних британських букмекерів у компанії активно розвивають благодійний проект FAVBET Foundation. Про це йдеться в матеріалі галузевого видання MMR.

Favbet презентував ребрендинг, розроблений Banda

Компанія Favbet вирішила змінити ставлення суспільства до індустрії азартних ігор (гемблінгу), яка в Україні переживає системні зміни, пов’язані з легалізацією грального бізнесу.

До роботи залучили креативне агентство Banda. Спільна робота тривала півроку. Креативні команди презентували нове позиціювання Favbet, в основі якого європейський підхід: ставлення до гри як до розваги, а не способу заробітку.