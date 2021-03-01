В Украине легально заработают казино: где и кто их будет контролировать

Уже весной в Украине смогут заработать легальные казино и игровые залы. В 2020 году Кабинет министров Украины принял закон об игорном бизнесе.

Официально смогут работать только компании, которые юридически зарегистрированы в Украине. Они должны приобрести лицензию и на деятельность, и на игровое оборудование.

Все средства пойдут в государственную казну. Казино еще не работают, а государство уже получило 46 млн грн всего за несколько лицензий. До конца года правительство планирует получить более 7 млрд грн.

Разрешения на размещение получили с десяток заведений. Четыре в Киеве, два отеля во Львове. По одному в Одессе, Ровно, Виннице, Харькове и Белой Церкви.

Выдавать лицензии и контролировать бизнес будет Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. Будут физические проверки и система онлайн-мониторинга.

Перед игрой клиент сможет установить для себя лимит денег. Кроме того, создадут базу данных зависимых игроков, которых не будут пускать в заведения.

В конце 2020 городе Кагарлык Киевской области разоблачили незаконное игорное заведение. Оно действовало на территории местного торгового центра. Кроме того, правоохранители нашли там наркотики.

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