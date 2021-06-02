Кабмин разрешит повысить торговую надбавку на бензин и дизтопливо

Предельная наценка на бензин и дизельное топливо в Украине будет увеличена примерно на 60 копеек за литр.

Соответствующее постановление внесено в повестку дня заседания Кабинета министров, которое состоится в среду, 2 июня.

Правительство планирует внести изменения в пункт 41/4 указа №1236 от 9 декабря прошлого года, согласно которому на период действия карантина для бензина установлена предельная наценка в размере 5 грн/л, а для дизтоплива – 7 грн/л.

Если постановление поддержит Кабмин, то стоимость топлива будет определяться Министерством экономики на основании данных Нафтогаза.

Цена будет рассчитываться каждые десять дней исходя из суммы акцизного налога и НДС, затрат на логистику и официального курса валют.

По состоянию на сегодняшний день торговая надбавка для бензина увеличится на 56 копеек, а для ДТ – на 62 копейки за литр.

Средние цены нефтепродуктов будут публиковаться 3, 13 и 23 числа каждого месяца.

Бензинового коллапса в Украине не будет

Накануне в Минэнерго сообщили, что Украине не угрожает бензиновый коллапс из-за сокращения поставок топлива из Беларуси.

По данным ведомства, другие производители топлива готовы нарастить импорт бензина в течение 10 дней.

Кроме того, в скором времени в Верховную Раду будет внесен законопроект, обязывающий Кабмин создать стратегический запас нефтепродуктов и сжиженного газа.