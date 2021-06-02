Кабмін дозволить підвищити торговельну надбавку на бензин і дизпаливо

Граничну націнку на бензин і дизельне паливо в Україні буде збільшено приблизно на 60 копійок за літр.

Відповідну постанову було внесено до порядку денного засідання Кабінету міністрів, яке відбудеться в середу, 2 червня.

Уряд планує змінити пункт 41/4 указу №1236 від 9 грудня минулого року, згідно з яким на період дії карантину для бензину було встановлено граничну націнку в розмірі 5 грн/л, а для дизпалива – 7 грн/л.

Якщо постанову підтримає Кабмін, вартість палива визначатиме Міністерство економіки на підставі даних Нафтогазу.

Ціну розраховуватимуть кожні десять днів з огляду на суму акцизного податку та ПДВ, витрати на логістику, а також офіційний курс валют.

Станом на сьогодні торговельна надбавка для бензину збільшиться на 56 копійок, а для ДП – на 62 копійки за літр.

Середні ціни нафтопродуктів публікуватимуться 3, 13 та 23 числа кожного місяця.

Бензинового колапсу в Україні не буде

Напередодні в Міненерго повідомили, що Україні не загрожує бензиновий колапс через скорочення поставок палива з Білорусі.

За даними відомства, інші виробники палива готові наростити імпорт бензину протягом 10 днів.

Крім того, незабаром до Верховної Ради буде внесено законопроект, що зобов’язує Кабмін створити стратегічний запас нафтопродуктів та скрапленого газу.