Правительство установило новые цены на бензин и дизтопливо: сколько придется платить

В первой декаде июня средняя цена бензина в Украине в среднем составит 24,92 за литр, а дизельного топлива – 20,91 грн.

Таким образом, этот показатель увеличился на 8 и 2 копейки соответственно относительно последней декады предыдущего месяца, сообщили в Министерстве экономики.

Учитывая фиксированные торговые наценки, максимальная стоимость не премиального бензина на АЗС составит 29,92, а дизтоплива –27,1 грн/л.

В Минэкономики уточнили, что под фиксированную наценку не попадает брендовое топливо с улучшенными характеристиками.

По мнению специалистов ведомства, временное госрегулирование цен на продажу нефтепродуктов необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления со стороны автозаправочных станций и обеспечить доступность этой продукции для населения.

Повышение максимальной наценки на топливо

Ранее в повестку дня заседания Кабмина был внесен вопрос повышения максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо.

Этот показатель для бензина увеличится на 56 копеек за литр, а для дизтоплива – на 62 копейки.

При этом средние цены нефтепродуктов будут обновляться трижды в месяц – 3, 13 и 23 числа.