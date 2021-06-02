Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Дмитро Кудрявцев |

Уряд встановив нові ціни на бензин та дизпаливо: скільки доведеться платити

бензин азс дримс

У першій декаді червня середня ціна бензину в Україні в середньому складе 24,92 за літр, а дизельного палива – 20,91 грн.

Таким чином, цей показник збільшився на 8 і 2 копійки відповідно щодо останньої декади попереднього місяця, повідомили в Міністерстві економіки.

З огляду на фіксовані торговельні націнки, максимальна ціна не преміального бензину на АЗС складе 29,92, а дизпалива – 27,1 грн/л.

Читайте
Бензин з Білорусі: що означатиме зупинка поставок А-95 та чому потрібно говорити про безпеку

У Мінекономіки уточнили, що під фіксовану націнку не потрапляє брендове паливо з поліпшеними характеристиками.

На думку фахівців відомства, тимчасове держрегулювання цін на продаж нафтопродуктів необхідно, щоб запобігти зловживанням з боку автозаправних станцій та забезпечити доступність цієї продукції для населення.

Підвищення максимальної націнки на паливо

Раніше до порядку денного засідання Кабміну було внесено питання підвищення максимальної торговельної надбавки на бензин і дизельне паливо.

Цей показник для бензину збільшиться на 56 копійок за літр, а для дизпалива – на 62 копійки.

При цьому середні ціни нафтопродуктів оновлюватимуться тричі на місяць – 3, 13 і 23 числа.

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка