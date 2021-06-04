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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Доллар стабилен, евро подешевел: курс валют в Украине на 4 июня

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Нацбанк Украины установил курс валют на пятницу, 4 июня.

Стоимость американского доллара не изменилась по сравнению с предыдущим банковским днем ​​- 27,34 грн/$1.

А вот европейская валюта продолжает дешеветь, за день потеряв 8 копеек. Ее курс на сегодня установлен на уровне 33,25 грн/€1.

Российский рубль и польский злотый сохраняют стабильность, добавив лишь по одной копейке.

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Курс валют в Украине от НБУ на 4.06:

  • $1 — 27,34 грн;
  • €1 — 33,25 грн
  • 1 польский злотый — 7,47 грн;
  • 10 российских рублей — 3,73 грн.

Курс валют на 4 червня

Прогноз курса доллара на три года

Кабмин в экономическом макропрогнозе на 2022-2024 годы заложил курс доллара в диапазоне 28-29 грн/$1.

Кроме того, по прогнозам правительства, инфляция в 2022 году снизится до 6,2%, а в 2023 году — до 5%.

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