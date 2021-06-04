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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Долар стабільний, євро здешевшав: курс валют в Україні на 4 червня

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Нацбанк України встановив курс валют на п’ятницю, 4 червня.

Вартість американського долара не змінилася у порівнянні з попереднім банківським днем – 27,34 грн/$1.

А от європейська валюта продовжує дешевшати, за день втративши 8 копійок. Її курс на сьогодні встановлено на рівні 33,25 грн/€1.

Російський рубль та польський злотий зберігають стабільність, додавши лише по одній копійці.

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Курс валют в Україні від НБУ на 4.06:

  • $1 – 27,34 грн;
  • €1 – 33,25 грн
  • 1 польський злотий – 7,47 грн;
  • 10 російських рублів – 3,73 грн.

Курс валют на 4 червня

Прогноз курсу долара на три роки

Кабмін в економічному макропрогнозі на 2022-2024 роки заклав курс долара у діапазоні 28-29 грн/$1.

Окрім того, за прогнозами уряду, інфляція у 2022 році знизиться до 6,2%, а в 2023 році – до 5%.

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