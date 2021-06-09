Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Софія Зінов'єва |

За год коммунальные тарифы выросли на 35% — Госстат

За год коммунальные тарифы выросли на 35% — Госстат

За год, с мая 2020 до мая 2021, цены на тарифы за коммунальные услуги выросли на 35%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Также сообщается, что средняя цена на жилье, воду, электроэнергию и топливо по май 2021 увеличились на 3,9%.

Ремонт в квартире делать также стало дороже, цены выросли на 6,7%.

В годовом измерении цены на газ выросли аж на 161%, электроэнергия подорожала на 36,6%, канализация на 17,5%, горячая вода и отопление на 4,8%.

За год коммунальные тарифы выросли на 35% — что еще подорожало

Ускорение инфляции

По данным Госстата, за май инфляция ускорилась на 1,3% и составляет 9,5%.

Зато базовая инфляция осталась на том же уровне и составляет 0,7% за май.

В апреле этого года, сообщает Госстат, инфляция была на уровне 8,4%, поэтому ее рост повлиял на стоимость продуктов.

Яйца и овощи подешевели, а какие продукты питания подорожали больше всего, смотрите в материале Фактов ICTV.

Источник: Госслужба статистики Украины

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка