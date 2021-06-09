В мае инфляция в годовом измерении выросла на 1,3% и достигла 9,5%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Согласно им, инфляция в апреле была на уровне 8,4%.
Зато отмечается, что базовая инфляция в мае осталась на уровне 0,7%, тогда как годовой показатель базовой инфляции составляет 3,9%, а общий — 6,1%.
Также в мае на 1,7% выросли цены на продукты питания и безалкогольные напитки. Больше всего цены подскочили на подсолнечное масло и фрукты.
Повысились цены и на алкоголь и табак на 0,7%, сообщает Госстат.
Подешевели в мае яйца (на 15,5%) и овощи (на 0,5%).
Рост цен на продукты
По данным ООН, за последние 10 лет произошел стремительный рост цен на продукты питания.
Среди причин роста цен выделяют перебои в производстве, уменьшение количества рабочей силы и дополнительные ограничения на поставки продуктов во время пандемии коронавируса.
Все эти факторы стали причиной местного дефицита, обусловленного ростом цен.