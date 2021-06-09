В мае инфляция в годовом измерении выросла на 1,3% и достигла 9,5%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Согласно им, инфляция в апреле была на уровне 8,4%.

Зато отмечается, что базовая инфляция в мае осталась на уровне 0,7%, тогда как годовой показатель базовой инфляции составляет 3,9%, а общий — 6,1%.

Также в мае на 1,7% выросли цены на продукты питания и безалкогольные напитки. Больше всего цены подскочили на подсолнечное масло и фрукты.

Повысились цены и на алкоголь и табак на 0,7%, сообщает Госстат.

Подешевели в мае яйца (на 15,5%) и овощи (на 0,5%).

Рост цен на продукты

По данным ООН, за последние 10 лет произошел стремительный рост цен на продукты питания.

Среди причин роста цен выделяют перебои в производстве, уменьшение количества рабочей силы и дополнительные ограничения на поставки продуктов во время пандемии коронавируса.

Все эти факторы стали причиной местного дефицита, обусловленного ростом цен.