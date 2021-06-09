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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Софія Зінов'єва |

За рік комунальні тарифи зросли на 35% – Держстат

За рік комунальні тарифи зросли на 35% – Держстат

За рік, із травня 2020 до травня 2021 року, ціни на тарифи за комунальні послуги зросли на 35%, свідчать дані Державної служби статистики.

Також повідомляється, що середня ціна на житло, воду, електроенергію та паливо за травень 2021 року збільшились на 3,9%.

Ремонт у помешканні робити також стало дорожче, ціни зросли на 6,7%.

У річному вимірі ціни на газ зросли аж на 161%, електроенергія подорожчала на 36,6%, каналізація на 17,5%, гаряча вода і опалення на 4,8%.За рік комунальні тарифи зросли на 35% – що ще подорожчало

Прискорення інфляції

За даними Держстату, за травень інфляція прискорилась на 1,3% и становить 9,5%.

Натомість базова інфляція залишилась на тому ж рівні і складає 0,7% за травень.

У квітні цього року, повідомляє Держстат, інфляція була на рівні 8,4%, тож її зростання вплинуло на вартість продуктів.

Яйця та овочі подешевшали, а які продукти харчування подорожчали найбільше, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Держстат

Фото: Depositphotos

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