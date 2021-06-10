Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс отметил прогресс в переговорах по программе stand-by, направленных на завершение ее первого пересмотра и выделение второго транша.

Об этом он сказал на брифинге в Вашингтоне.

– Определенный прогресс достигнут, но для завершения первого пересмотра больше нужно, – добавил Райс.

Он не уточнил деталей, только напомнил, что ранее в рамках программы оговорено улучшение управления в Нацбанке, принятие законов о банковском надзоре, снижение бюджетного дефицита, а также усиление антикоррупционной вертикали и судебной системы.

В июне 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины объемом около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн.