Представник Міжнародного валютного фонду Джеррі Райс відзначив прогрес в переговорах за програмою stand-by, спрямованих на завершення її першого перегляду і виділення другого траншу.

Про це він сказав на брифінгу у Вашингтоні.

– Певний прогрес досягнутий, але для завершення першого перегляду більше потрібно, – додав Райс.

Він не уточнив деталей, тільки нагадав, що раніше в рамках програми обумовлено поліпшення управління в Нацбанку, ухвалення законів про банківський нагляд, зниження бюджетного дефіциту, а також посилення антикорупційної вертикалі і судової системи.

У червні 2020 року МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України обсягом близько $5 млрд з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Розміри другого і третього траншу – по $ 700 млн, третього – $ 560 млн і заключного четвертого – $ 980 млн.