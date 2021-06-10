Правительство Украины обнародовало прогноз экономического и социального развития страны до 2024 года. Согласно ему, за три года потребительские цены вырастут на 18,4%.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 31 мая 2021 года № 586.
Так, рост потребительских цен в среднем составит:
- в 2022 году — 7,2%;
- в 2023 году — 6,0%;
- в 2024 году — 5,2%.
Суммарно за три года цены вырастут на 18,4%.
При этом инфляция в годовом исчислении составит:
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- в 2022 году — 6,2%;
- в 2023 году — 5,3%;
- в 2024 году — 5,0%.
Какие продукты подорожали за год
За последний год производители повысили оптовые цены на продукты на 33,1%.
По данным Государственной службы статистики, в пределах Украины они повысились на 25,5%, а за ее пределами — на 65,9%.
О том, какие продукты подорожали за год больше всего, читайте в материале Фактов ICTV.