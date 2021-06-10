Правительство Украины обнародовало прогноз экономического и социального развития страны до 2024 года. Согласно ему, за три года потребительские цены вырастут на 18,4%.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 31 мая 2021 года № 586.

Так, рост потребительских цен в среднем составит:

в 2022 году — 7,2%;

в 2023 году — 6,0%;

в 2024 году — 5,2%.

Суммарно за три года цены вырастут на 18,4%.

При этом инфляция в годовом исчислении составит:

в 2022 году — 6,2%; в 2023 году — 5,3%; в 2024 году — 5,0%.



Какие продукты подорожали за год

За последний год производители повысили оптовые цены на продукты на 33,1%.

По данным Государственной службы статистики, в пределах Украины они повысились на 25,5%, а за ее пределами — на 65,9%.

О том, какие продукты подорожали за год больше всего, читайте в материале Фактов ICTV.