Уряд України оприлюднив прогноз економічного та соціального розвитку країни до 2024 року. Згідно з ним, за три роки споживчі ціни зростуть на 18,4%.
Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів від 31 травня 2021 року № 586.
Так, зростання споживчих цін в середньому становитиме:
- у 2022 році – 7,2%;
- у 2023 році – 6,0%;
- у 2024 році – 5,2%.
Сумарно за три роки ціни зростуть на 18,4%.
Водночас інфляція в річному численні становитиме:
- у 2022 році – 6,2%;
- у 2023 році – 5,3%;
- у 2024 році – 5,0%;
Які продукти здорожчали за рік
За останній рік виробники підвищили гуртові ціни на продукти на 33,1%.
За даними Державної служби статистики, в межах України вони підвищилися на 25,5%, а за її межами – на 65,9%.
Про те, які продукти подорожчали за рік найбільше, читайте в матеріалі Фактів ICTV.