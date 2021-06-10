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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Максим Зайченко |

Кабмін спрогнозував, на скільки зростуть ціни в Україні до 2024 року

Продукты Продукти Овочі

Уряд України оприлюднив прогноз економічного та соціального розвитку країни до 2024 року. Згідно з ним, за три роки споживчі ціни зростуть на 18,4%. 

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів від 31 травня 2021 року № 586.

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Так, зростання споживчих цін в середньому становитиме:

  • у 2022 році – 7,2%;
  • у 2023 році – 6,0%;
  • у 2024 році – 5,2%.

Сумарно за три роки ціни зростуть на 18,4%. 

Водночас інфляція в річному численні становитиме:

  • у 2022 році – 6,2%;
  • у 2023 році – 5,3%;
  • у 2024 році – 5,0%;

Які продукти здорожчали за рік

За останній рік виробники підвищили гуртові ціни на продукти на 33,1%. 

За даними Державної служби статистики, в межах України вони підвищилися на 25,5%, а за її межами – на 65,9%.

Про те, які продукти подорожчали за рік найбільше, читайте в матеріалі Фактів ICTV. 

Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

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