Более 30% — производители продуктов за год подняли цены

За год производители повысили оптовые цены на продукты на 33,1%, сообщает Государственное агентство статистики.

Отмечается, что в пределах Украины они повысились на 25,5%, а за ее пределами — на 65,9%.

Больше всего подорожало производство сахара в пределах Украины цены подскочили на 68%.

Производство табачных изделий и алкоголя подорожало на 30,1% в общем. В пределах Украины этот показатель составляет 21%, а за пределами — 61,7%.

Дороже также стало производить хлеб. В Украине цены выросли на 16,8%, а производство молокопродуктов подорожало на 9,9% в пределах Украины.

Рост цен на коммунальные тарифы

За год цены на тарифы за коммунальные услуги выросли на 35%, свидетельствуют данные Госкомстата.

Также дороже стало проводить ремонтные работы в своем доме, цены выросли на 6,7%.

О том, как изменились цены на газ, электроэнергию, канализацию, отопление и горячую воду, читайте в материале Фактов ICTV.