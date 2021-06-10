Правительство Украины завершил выплаты компенсаций в виде 8 тыс. грн для ФЛП и наемных работников, пострадавших вследствие коронавирусного кризиса.

Всего было успешно подано 337 тыс. 946 заявок и потрачено более 2,7 млрд грн на выплаты.

Об этом сообщили в пресс-службе портала Дія.

Регистрация ФЛП в Дія

Кроме получения выплат, в приложении Дія можно даже с нуля зарегистрировать собственный ФОТ и сделать это даже проще чем традиционным путем.

Это обновление появилось в середине мая, а Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что эта услуга существенно упростит процесс рассмотрения заявок на регистрацию.

Кроме этого обновление позволяет: создавать электронную подпись для получения государственных услуг онлайн, а также менять место регистрации.

Какие еще функции запустили в обновленном приложении Дія, читайте на Фактах ICTV.