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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Софія Зінов'єва |

За рік виробники продуктів підняли ціни на понад 33% – що стало дорожче

За рік виробники продуктів підняли ціни на понад 33% – що стало дорожче

За рік виробники підвищили оптові ціни на продукти на 33,1%, повідомляє Державне агентство статистики.

Зазначається, що в межах України вони підвищились на 25,5%, а за її межами – на 65,9%.

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Найбільше подорожчало виробництво цукру, в межах України ціни підскочили на 68%.

Виробництво тютюнових виробів та алкоголю подорожчало на 30,1% в загальному. В межах України цей показник становить 21%, а за межами – 61,7%.

Дорожче також стало виробляти хліб. В Україні ціни зросли на 16,8%, а виробництво молокопродуктів подорожчало на 9,9% в межах України.

Понад 30% – виробники продуктів за рік підняли ціни

Зростання цін на комунальні тарифи

За рік ціни на тарифи за комунальні послуги зросли на 35%, свідчать дані Держстату.

Також дорожче стало робити ремонтні роботи у своєму помешканні, ціни зросли на 6,7%.

Про те, як змінились ціни на газ, електроенергію, каналізацію, опалення та гарячу воду, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Держстат

Фото: Depositphotos

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