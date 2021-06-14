27 гривень за долар – рекордне падіння американської валюти цього року. Причин зниження курсу долара декілька. Перша та основна – на світових ринках рекордно подорожчали українські експортні товари. Насамперед метал, руда і агропродукція. Це й спричинило зміцнення гривні та падіння курсу долара в Україні.

Проте водночас це призвело і до інфляції, яка є рекордною в Україні. Не найкраща ситуація і у США. Там інфляція – найвища за 13 років. Тож недивно, що це призвело до падіння курсу долара в Україні.

Дійшло й до розмов про знецінення цієї валюти. А відомий американський мільярдер та інвестор Рей Даліо навіть заговорив про можливу заміну долара на грошовому Олімпі.

Але хто наважиться похитнути його позиції? Найбільше шансів потіснити долар з рингу – у китайського юаня та його цифрового аналогу.

Піднебесна вже готує його до вільного обігу. А за останній рік юань демонструє активне зростання і збирає навколо себе цілий пул країн, охочих відмовитися від долара. Також Пекін розробляє нові надсекретні технології, аби зробити привабливішою свою майбутню цифрову валюту.

Допомогти Китаю скинути долар з перших позицій готова й Росія. Президент Путін навіть натякнув, що нафтові компанії світу можуть відмовитись від розрахунків в американській валюті.

Тим паче, що Росія вже давно скорочує частку долара у своїх резервах та у зовнішній торгівлі. Але аналітики кажуть, що все це – через санкції Вашингтона і більше схоже на шантаж.

Також конкурентом долару може стати біткоїн. Як офіційну валюту його уже визнали у Сальвадорі. Там біткоїни збираються майнити на енергії вулкану.

Падіння курсу долара може негативно вплинути на економіку України. І схоже на те, що така ситуація зберігатиметься все літо. Експерти припускають, що вже восени долар, ймовірно, відіграє свої позиції.

Якщо ж хочете убезпечити себе від розчарувань, можна зберігати заощадження у швейцарських франках та норвезьких кронах. Ці валюти – найстабільніші цього року. Також не варто забувати і про золото – вічну альтернативу долару.

Та списувати американську валюту зарано. Експерти впевнені, що він ще довго залишатиметься на вершині.

Курс валют

На 14 червня Національний банк України встановив курс долара 27,04 грн/1$. Також у ціні впали євро та польський злотий.