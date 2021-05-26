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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Когда начнет восстанавливаться украинская экономика — прогноз Кабмина

інфляція економіка

Украинская экономика выйдет на устойчивое восстановление во втором квартале 2021 года, то есть до июня.

Такой прогноз во время заседания правительства озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что за первый квартал в Украине вырос экспорт продукции и была заметна положительная динамика в финансовой деятельности средних и крупных компаний.

— Экспорт украинской продукции за первые четыре месяца этого года вырос почти на 20%, что на $3 млрд больше, чем в прошлом году. В первом квартале этого года мы фиксировали, что финансовые результаты средних и крупных предприятий одни из лучших за последние пять лет. Поэтому уже во втором квартале этого года мы выйдем на устойчивый тренд восстановления экономики, — заявил премьер.

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Кроме того, по словам Дениса Шмыгаля, в последнее время открылись восемь новых рынков для украинских экспортеров, в частности страны Африки и Южной Америки.

Рост ВВП Украины

Согласно прогнозам аналитиков финансового холдинга J.P. Morgan, ВВП Украины в 2021 году вырастет на 5,6%.

Также они ожидают роста инфляции до около 9% до третьего квартала этого года и увеличение Нацбанком учетной ставки.

Фото: Depositphotos

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