Курс валют в Украине обновился — по состоянию на 15 июня 2021 года доллар и евро подешевели. Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 26,99 грн. Это на 5 коп дешевле по сравнению с предыдущим банковским днем.

Цена на евро упала на 9 коп и сейчас составляет 32,7 грн. Также снизилась стоимость польского злотого и российского рубля.

Курс валют в Украине от НБУ на 15.06:

$1 — 26,00 грн;

€1 — 32,7 грн;

1 польский злотый — 7,24 грн;

10 российских рублей — 3,73 грн.

Курс доллара в июне

Согласно прогнозу экономиста, в июне курс доллара будет стабильным. Американская валюта будет стоить в пределах 27,35-28 грн.

Курс евро в течение месяца будет оставаться на уровне 33-35 грн.

Подробнее, каким будет курс доллара в июне 2021, читайте в материале Фактов ICTV.