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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

Долар та євро знову здешевшали: курс валют на 15 червня

гроші, деньги

Курс валют в Україні оновився – станом на 15 червня 2021 року долар та євро здешевшали. Національний банк України встановив курс долара на рівні 26,99 грн. Це на 5 коп дешевше порівняно з попереднім банківським днем.

Ціна на євро впала на 9 коп і наразі становить 32,7 грн. Також знизилася вартість польського злотого та російського рубля.

Курс валют в Україні від НБУ на 15.06:

  • $1 – 26,00 грн;
  • €1 – 32,7 грн;
  • 1 польський злотий – 7,24 грн;
  • 10 російських рублів – 3,73 грн.

курс валют на 15 червня 2021

Курс долара в червні

Відповідно до прогнозу економіста, у червні курс долара буде стабільним. Американська валюта коштуватиме у межах 27,35-28 грн. 

Курс євро протягом місяця залишатиметься на рівні 33-35 грн.

Детальніше про курс долара у червні 2021 читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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