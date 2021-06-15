Курс валют в Україні оновився – станом на 15 червня 2021 року долар та євро здешевшали. Національний банк України встановив курс долара на рівні 26,99 грн. Це на 5 коп дешевше порівняно з попереднім банківським днем.
Ціна на євро впала на 9 коп і наразі становить 32,7 грн. Також знизилася вартість польського злотого та російського рубля.
Курс валют в Україні від НБУ на 15.06:
- $1 – 26,00 грн;
- €1 – 32,7 грн;
- 1 польський злотий – 7,24 грн;
- 10 російських рублів – 3,73 грн.
Курс долара в червні
Відповідно до прогнозу економіста, у червні курс долара буде стабільним. Американська валюта коштуватиме у межах 27,35-28 грн.
Курс євро протягом місяця залишатиметься на рівні 33-35 грн.
Детальніше про курс долара у червні 2021 читайте у матеріалі Фактів ICTV.