Реструктуризация долгов теплокоммунэнерго: Рада приняла закон за основу

Законопроект №3508-д О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа, в первом чтении поддержал 301 депутат.

Документ предусматривает реструктуризацию задолженности предприятий теплокоммунэнерго за потребленный газ, списание штрафных санкций и возмещение разницы в тарифах.

Принятие закона необходимо для дальнейшего реформирования рынка газа, поскольку общая задолженность субъектов по состоянию на 1 мая 2021 может превысить 100 млрд грн.

Законопроектом регулируются вопросы задолженности за потребленный газ, услуги его распределения и транспортировки.

В частности, речь идет о реструктуризации остатка непогашенной задолженности, списании пени, штрафных и финансовых санкций, начисленных на задолженность, подлежащую урегулированию согласно закону при условии погашения тела долга.

Рост коммунальных тарифов в Украине

По данным Госстатистики, коммунальные тарифы за год выросли на 35%. Речь идет о периоде с мая 2020-но до мая 2021 года.

В то же время цены на газ в годовом измерении выросли на 161%, электроэнергия подорожала на 36,6%, канализация на 17,5%, горячая вода и отопление — на 4,8%.