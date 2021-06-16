Продажу шести облэнерго и Одесского припортового завода перенесли на 2022 год

Фонд государственного имущества отложил приватизацию шести облэнерго, которые находятся в собственности государства, и Одесского припортового завода.

Сначала эти объекты планировали продать во втором полугодии 2021, но теперь дату перенесли на первое полугодие 2022 года.

Об этом сообщил заместитель главы Фонда госимущества Тарас Елейко во время форума Украина. 30. Экономика без олигархов, отметив, что конкурсы по продаже облэнерго должны состояться в феврале следующего 2020 года, а по приватизации Одесского припортового завода — до конца апреля 2022 года.

Также Тарас Елейко добавил, что в конце лета 2021 года планируют провести конкурс по продаже Объединенной горно-химической компании, к концу сентября — Первого Киевского машиностроительного завода (ранее — завод Большевик), а к концу ноября — столичного Президент-отеля.

Приватизация Центрэнерго должна состояться в первом квартале 2022 года.

В то же время в Украине есть список предприятий, не подлежащих приватизации. Сейчас в этом перечне 650 государственных объектов. Среди них — Укрпочта, Укрзализныця, Энергоатом, Нафтогаз Украины.