Продаж шести обленерго і Одеського припортового заводу перенесли на 2022 рік

Фонд державного майна відклав приватизацію шести обленерго, які перебувають у власності держави, і Одеського припортового заводу.

Спочатку ці об’єкти планували продати у другому півріччі 2021 року, але тепер дату перенесли наперше півріччя 2022 року.

Про це повідомив заступник голови Фонду держмайна Тарас Єлейко під час форуму Україна. 30. Економіка без олігархів, зазначивши, що конкурси з продажу обленерго повинні відбутися в лютому наступного 2020 року року, а з приватизації Одеського припортового заводу – до кінця квітня 2022 року.

Також Тарас Єлейко додав, що в кінці літа 2021 року планують провести конкурс з продажу Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, до кінця вересня – Першого Київського машинобудівного заводу (раніше – завод Більшовик), а до кінця листопада – столичного Президент-готелю.

Приватизація Центренерго повинна відбутися в першому кварталі 2022 року.

Водночас в Україні є список підприємств, що не підлягають приватизації. Наразі у цьому переліку 650 державних об’єктів. Серед них – Укрпошта, Укрзалізниця, Енергоатом, Нафтогаз України.