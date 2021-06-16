Украина заняла десятое место в рейтинге стран с наибольшим заработком на биткоинах по итогам 2020 года. В целом украинские инвесторы получили около $400 млн прибыли на электронной монете.

Такие данные опубликовала аналитическая компания Chainalysis.

Лидеры в перечне:

США с прибылью $4,1 млрд;

Китай — $1,1 млрд;

Япония — $900 млн.

Также в топ-10 вошли Великобритания ($800 млн), Россия ($600 млн), Германия ($600 млн), Франция ($600 млн), Испания ($500 млн) и Южная Корея ($400 млн).

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В частности, в Минцифры Украины прокомментировали, что наши граждане и криптокомпании смогут официально работать и получать доходы от операций с е-монетами после принятия законопроекта О виртуальных активах.

Ведь, по словам заместителя Минцифры Александра Борнякова, такой показатель свидетельствует о важности легализации криптобизнеса в Украине.

— Доходы участников инновационного рынка будут обеспечивать государственный бюджет дополнительными поступлениями, — объяснил Борняков.

Легализация криптовалюта в Украине

Скоро в Украине могут принять законопроект О виртуальных активах, который призван легализовать криптовалюты и операции, связанные с ними.

В то же время заместителем Минцифры Александр Борняков рассказал Фактам ICTV, как будет действовать закон, кому придется платить налоги и как это повлияет на экономическую ситуацию в стране.

Источник: Chainalysis, Минцифры