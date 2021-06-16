Украина заняла десятое место в рейтинге стран с наибольшим заработком на биткоинах по итогам 2020 года. В целом украинские инвесторы получили около $400 млн прибыли на электронной монете.
Такие данные опубликовала аналитическая компания Chainalysis.
Лидеры в перечне:
- США с прибылью $4,1 млрд;
- Китай — $1,1 млрд;
- Япония — $900 млн.
Также в топ-10 вошли Великобритания ($800 млн), Россия ($600 млн), Германия ($600 млн), Франция ($600 млн), Испания ($500 млн) и Южная Корея ($400 млн).
В частности, в Минцифры Украины прокомментировали, что наши граждане и криптокомпании смогут официально работать и получать доходы от операций с е-монетами после принятия законопроекта О виртуальных активах.
Ведь, по словам заместителя Минцифры Александра Борнякова, такой показатель свидетельствует о важности легализации криптобизнеса в Украине.
— Доходы участников инновационного рынка будут обеспечивать государственный бюджет дополнительными поступлениями, — объяснил Борняков.
Легализация криптовалюта в Украине
Скоро в Украине могут принять законопроект О виртуальных активах, который призван легализовать криптовалюты и операции, связанные с ними.
В то же время заместителем Минцифры Александр Борняков рассказал Фактам ICTV, как будет действовать закон, кому придется платить налоги и как это повлияет на экономическую ситуацию в стране.
Источник: Chainalysis, Минцифры