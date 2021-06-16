Україна посіла десяте місце в рейтингу країн із найбільшим заробітком на біткоїнах за підсумками 2020 року. Загалом українські інвестори отримали близько $400 млн прибутку на електоронній монеті.
Такі дані опублікувала аналітична компанія Chainalysis.
Лідери у переліку:
- США із прибутком $4,1 млрд;
- Китай – $1,1 млрд;
- Японія – $900 млн.
Також у топ-10 увійшли Велика Британія ($800 млн), Росія ($600 млн), Німеччина ($600 млн), Франція ($600 млн), Іспанія ($500 млн) та Південна Корея ($400 млн).
Зокрема, у Мінцифри України прокоментували, що наші громадяни і криптокомпанії зможуть офіційно працювати й отримувати доходи від операцій з е-монетами після ухвалення законопроекту Про віртуальні активи.
За словами заступника Мінцифри Олександра Борнякова, такий показник свідчить про важливість легалізації кріптобізнесу в Україні.
– Доходи учасників інноваційного ринку забезпечуватимуть державний бюджет додатковими надходженнями, – пояснив він.
Легалізація криптовалюти в Україні
Незабаром в Україні можуть ухвалити законопроект Про віртуальні активи, який покликаний легалізувати криптовалюти та операції, пов’язані з ними.
Водночас заступник Мінцифри Олександр Борняков розповів Фактам ICTV, як саме діятиме закон, кому доведеться сплачувати податки та як це вплине на економічну ситуацію в країні.
Джерело: Chainalysis, Мінцифри