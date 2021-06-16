Україна посіла десяте місце в рейтингу країн із найбільшим заробітком на біткоїнах за підсумками 2020 року. Загалом українські інвестори отримали близько $400 млн прибутку на електоронній монеті.

Такі дані опублікувала аналітична компанія Chainalysis.

Лідери у переліку:

США із прибутком $4,1 млрд;

Китай – $1,1 млрд;

Японія – $900 млн.

Також у топ-10 увійшли Велика Британія ($800 млн), Росія ($600 млн), Німеччина ($600 млн), Франція ($600 млн), Іспанія ($500 млн) та Південна Корея ($400 млн).

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Зокрема, у Мінцифри України прокоментували, що наші громадяни і криптокомпанії зможуть офіційно працювати й отримувати доходи від операцій з е-монетами після ухвалення законопроекту Про віртуальні активи.

За словами заступника Мінцифри Олександра Борнякова, такий показник свідчить про важливість легалізації кріптобізнесу в Україні.

– Доходи учасників інноваційного ринку забезпечуватимуть державний бюджет додатковими надходженнями, – пояснив він.

Легалізація криптовалюти в Україні

Незабаром в Україні можуть ухвалити законопроект Про віртуальні активи, який покликаний легалізувати криптовалюти та операції, пов’язані з ними.

Водночас заступник Мінцифри Олександр Борняков розповів Фактам ICTV, як саме діятиме закон, кому доведеться сплачувати податки та як це вплине на економічну ситуацію в країні.

Джерело: Chainalysis, Мінцифри