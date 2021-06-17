Нацбанк заявил о завершении экономического кризиса в Украине

Из-за того, что экономический кризис в Украине завершился, Национальный банк решил прекратить антикризисные меры по поддержке банков.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, отметив, что такой шаг является логичным.

— Кризис закончился. Экономика в этом году вырастет. Она уже растет. Это было видно во втором квартале на фоне низкой базы прошлого года, — заявил он.

Также Дмитрий Сологуб добавил: Национальный банк ожидает, что ситуация с ликвидностью в банковской системе будет нормальной. По его словам, сворачивание антикризисных мер никаких проблем не несет.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил, что экономика Украины начала восстанавливаться после Covid-кризиса.

Он отметил, что в апреле рост промышленности ускорился до 13% (против 2020 года). Также правительство зафиксировало улучшение потребительских настроений среди украинцев — розничная торговля выросла на 14% (по сравнению с 2020 годом).