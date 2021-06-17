Нацбанк заявив про завершення економічної кризи в Україні

Через те, що економічна криза в Україні завершилася, Національний банк вирішив припинити антикризові заходи з підтримки банків.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, зазначивши, що такий крок є логічним.

– Криза закінчилася. Економіка цього року зросте. Вона вже зростає. Це було видно у другому кварталі на тлі низької бази минулого року, – заявив він.

Також Дмитро Сологуб додав: Національний банк очікує, що ситуація з ліквідністю в банківській системі буде нормальною. За його словами, згортання антикризових заходів жодних проблем не становить.

Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль також заявив, що економіка України почала відновлюватися після Covid-кризи.

Він зазначив, що у квітні зростання промисловості прискорилося до 13% (проти 2020 року). Також уряд зафіксував покрашення споживчих настроїв серед українців – роздрібна торгівля зросла на 14% (у порівнянні з 2020 роком).