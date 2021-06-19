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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Дмитро Кудрявцев |

Поддержка украинского авиапрома: Зеленский подписал закон

Володимир Зеленський

В Украине продлен режим поддержки отечественных авиакомпаний на время перехода к использованию самолетов собственного производства.

Соответствующий закон в пятницу, 18 июня, подписал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба ОП.

Документ, в частности, позволит авиакомпаниям Украины до конца 2024 года использовать в режиме временного воза самолеты, приобретаемые по условиям оперативного лизинга. Таким образом авиалайнеры будут освобождены от уплаты таможенных платежей.

Это касается воздушных суден пассажировместимостью от 44 до 110 мест, неснаряженная масса которых составляет от 10 до 30 тыс. кг.

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При этом государственный бюджет профинансирует работу Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности.

Она займется восстановлением серийного производства гражданских самолетов и вертолетов, а также сохранением доли рынка авиаперевозок для отечественных производителей.

Новый самолет для ВСУ

В конце мая на госпредприятии Антонов представили первый фюзеляж будущего самолета Ан-178-100Р.

Воздушное судно создается по заказу Вооруженных сил Украины.

Контракт рассчитан до 2024 года, но первый из трех самолетов ВСУ получат уже весной 2023.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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