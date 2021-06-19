Підтримка українського авіапрому: Зеленський підписав закон

В Україні продовжено режим підтримки вітчизняних авіакомпаній на час переходу до використання літаків власного виробництва.

Відповідний закон у п’ятницю, 18 червня, підписав президент Володимир Зеленський, повідомляє прес-служба ОП.

Документ, зокрема, дозволить авіакомпаніям України до кінця 2024 року використати в режимі тимчасового ввезення літаки, придбані за умовами оперативного лізингу. Таким чином авіалайнери будуть звільнені від сплати митних платежів.

Це стосується повітряних суден пасажиромісткістю від 44 до 110 місць, неспоряджена маса яких становить від 10 до 30 тис. кг.

При цьому державний бюджет профінансує роботу Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості.

Вона буде займатися відновленням серійного виробництва цивільних літаків і вертольотів, а також збереженням частки ринку авіаперевезень для вітчизняних виробників.

Новий літак для ЗСУ

В кінці травня на держпідприємстві Антонов представили перший фюзеляж майбутнього літака Ан-178-100Р.

Повітряне судно створюється на замовлення Збройних сил України.

Контракт розрахований до 2024 року, але перший з трьох літаків ЗСУ отримають вже навесні 2023.