После общественных обсуждений тарифы на ж/д грузоперевозки могут возрасти до 18-20 млрд в год. Об этом заявил журналистам министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, новая тарифная политика позволит УЗ привлечь дополнительно 2 млрд грн в этом и 10 млрд грн в следующем году, пишет издание Мintrans.

Мининфраструктуры заявляет, что в новой тарифной политике будут рассматривать позиции всех сторон — в частности, общественности. Так, например, украинские аграрии настаивают на более жестких мерах, чем те, что были обнародованы в проекте приказа об изменении коэффициентов, используемых для формирования тарифов на перевозку грузов.

МИУ обнародовало для обсуждения проект приказа об изменении коэффициентов. Министерство предлагает постепенно увеличить тарифы на перевозку группы грузов первого тарифного класса на 8% с 1 сентября 2021 года, а с 1 января 2022 года увеличить их еще на 20,4%.

Также предлагается увеличить тарифы на перевозку грузов второго тарифного класса на 8% с 1 сентября 2021 года и еще на 6,5% с 1 января 2022 года.

Речь идет о еще больших тарифных ставках и наполнении бюджета Укрзализныци за счет основных пользователей украинской ЖД — металлургов.

— Это рекордное увеличение тарифов. Впервые речь идет не об индексации тарифов, а о сближении классов. Это позволит уже в этом году Укрзализныце привлечь дополнительные 2 млрд грн, а в следующем – рекордные 10 млрд грн, – объяснил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В то же время, по его словам, представители отраслевой общественности настаивают на еще большей унификации тарифов.

— Сегодня мы получили первые письма от общественности, которые настаивают на еще большей унификации и безубыточности перевозок грузов, что позволит привлекать ежегодно до 18-20 млрд грн. Мы слышим аграриев и понимаем, что основной объем грузоперевозок — это руда и уголь. Исходя из этого мы и будем выстраивать новую тарифную политику, – подчеркнул он.

Кубраков добавил, что окончательное решение о ставках тарифов будет принято по результатам общественного обсуждения. В текущем году Укрзализныця собирается нарастить доход от грузоперевозок до 72 млрд грн.

Напомним, Укрзализныця закончила 2020 год с убытком в 11,6 млрд грн. Президент Владимир Зеленский сообщал о необходимости вывести УЗ из убыточного состояния.

— Мы снова меняем, давим, все давят, чтобы сменить руководство УЗ. Это будет постоянно, пока не придет руководитель, который изменит все звенья — от среднего, высшего к низшему, — добавил он.

По его словам, Укрзализныця — стратегическая компания, но надо думать, как иметь там партнерство с частными инвесторами.